Trabzonspor'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak: Alacaklarınızı bırakın, gidin

Malatyaspor maçından sonra kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve kaleci Onur Recep Kıvrak’la, Beşiktaş’ın görüşmeler yaptığı iddiaları üzerine, Trabzonspor cephesinden açıklama geldi.

İşte Karadeniz ekibinin bu konudaki tavrı:

Burak’ın, Beşiktaş’la görüştü- ğünü ve anlaşmak üzere olduğunu biliyoruz. Hem Burak hem de Onur için tavrımız net. Alacaklarından vazgeçsinler, gitsinler. Biz bonservis bedeli filan istemiyoruz. Madem ki bu takımda artık bir gelecekleri yok. Alan hayrını görsün. Biz de yolumuza devam edelim.

YATTIĞI YERDEN 1.5 MİLYON TL

Şu anda TFF’de davalı olan alacaklarının toplamı 23 milyon TL civarında. İkisinin de 2020 yılına kadar sözleşmeleri var. Burak’ın, durumu, Onur’dan biraz daha farklı. Başkan Muharrem Usta, onunla öyle bir sözleşme yapmış ki, yattığı yerden para kazanıyor. Puan başına kulüpten 17 bin 500 euro hak ediyor. Kadro dışı kaldığı Malatyaspor maçından sonra takımın topladığı 14 puandan Burak’ın kazandığı para tam 240 bin euro. Yani yattığı yerden 1.5 milyon TL civarında bir kazanç elde ediyor. Böyle garip bir sözleşme olabilir mi?