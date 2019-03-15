SPOR

Trabzonspor'dan CAS açıklaması: 'Adalet dağıtacağına inanıyoruz'

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.03.2019 20:31 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şike davasına ilişkin CAS'ta gerçekleşen duruşma sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "CAS’ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'dan CAS açıklaması: 'Adalet dağıtacağına inanıyoruz'

2010-2011 sezonunda yaşanan şike olayıyla ilgili Trabzonspor kulübünce FIFA’ya yapılan başvurunun reddedilmesi sonrası, kulüp Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itirazda bulunmuştu. İtiraza ilişkin duruşma, bugün İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleşti.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ve Ertuğrul Doğan, yöneticiler Ahmet Fikret Gökhan, Sertaç Güven, Eda Lermi Zorer ve avukat Erdem Egemen ile birlikte İsviçre’de kulübü temsil eden Froriep Hukuk Bürosu’ndan Jean Marguerat, Lucien Valloni ve Evin Durmaz’ın da hazır bulunduğu duruşma, yaklaşık 8 saat sürdü.

Ahmet Ağaoğlu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bütün argümanlarımızı büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla ortaya koyduk. Bizim açımızdan gayet iyi bir duruşma oldu. Başarılı bir savunma yaptık. Karşı tarafta FIFA, TFF ve Fenerbahçe avukatları da kendi savunmalarını gerçekleştirdi. CAS bir adalet mekanizması ve CAS’ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor cas ahmet ağaoğlu

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