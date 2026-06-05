Trabzonspor'dan çifte bomba! Malinovskyi ve Muçi açıklandı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, taraftarını heyecanlandıran o çifte bombayı patlattı. Bordo-mavili kulüp, uzun süredir gündeminde olan Ruslan Malinovskyi ve Ernest Muçi transferlerini resmen açıkladı.
Trabzonspor yönetimi, serbest statüde bulunan Ukraynalı yıldız orta saha Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kariyeri başarılarla dolu deneyimli oyuncunun kazanacağı ücretlerin detayları da şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 31 yaşındaki yıldız ismin maliyeti şu şekilde planlandı:
2026/2027 Sezonu: 1.500.000 Euro garanti ücret ve 500.000 Euro imza parası.
2027/2028 Sezonu: 1.500.000 Euro garanti ücret ve 500.000 Euro imza parası.
2028/2029 Sezonu: Sadece 1.500.000 Euro garanti ücret.
Menajerlik Bedeli: Futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacak.
Trabzonspor'un, Malinovskyi ile birlikte transferini resmen duyurduğu bir diğer isim olan yetenekli on numara Ernest Muçi'nin de hücum hattına büyük bir dinamizm ve yaratıcılık katması bekleniyor. Bordo-mavili ekibin bu çifte transfer hamlesi, yeni sezon öncesi şampiyonluk iddialarını bir kez daha güçlendirdi.
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