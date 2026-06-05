Trabzonspor'dan çifte bomba! Malinovskyi ve Muçi açıklandı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, taraftarını heyecanlandıran o çifte bombayı patlattı. Bordo-mavili kulüp, uzun süredir gündeminde olan Ruslan Malinovskyi ve Ernest Muçi transferlerini resmen açıkladı.

MALINOVSKYI İLE 3 YILLIK İMZA

Trabzonspor yönetimi, serbest statüde bulunan Ukraynalı yıldız orta saha Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kariyeri başarılarla dolu deneyimli oyuncunun kazanacağı ücretlerin detayları da şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı.

İŞTE MALINOVSKYI'NİN SÖZLEŞME DETAYLARI

Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 31 yaşındaki yıldız ismin maliyeti şu şekilde planlandı:

2026/2027 Sezonu: 1.500.000 Euro garanti ücret ve 500.000 Euro imza parası.

2027/2028 Sezonu: 1.500.000 Euro garanti ücret ve 500.000 Euro imza parası.

2028/2029 Sezonu: Sadece 1.500.000 Euro garanti ücret.

Menajerlik Bedeli: Futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacak.

MUÇI DE RESMEN AÇIKLANDI

Trabzonspor'un, Malinovskyi ile birlikte transferini resmen duyurduğu bir diğer isim olan yetenekli on numara Ernest Muçi'nin de hücum hattına büyük bir dinamizm ve yaratıcılık katması bekleniyor. Bordo-mavili ekibin bu çifte transfer hamlesi, yeni sezon öncesi şampiyonluk iddialarını bir kez daha güçlendirdi.