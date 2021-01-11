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Trabzonspor'dan Diabate'ye Süper Lig takımı talip oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.01.2021 12:05 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un kadroda düşünmediği Diabate'yi Denizlispor almak istiyor.

Trabzonspor'dan Diabate'ye Süper Lig takımı talip oldu

Trabzonspor'da kadro dışı kalan isimlerden biri olan Fousseni Diabate, Denizlispor yolunda. Trabzonspor'da bir türlü kendini gösteremeyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Denizlispor oldukça ısrarcı...

Haber 61'in haberine göre; 1.5 milyon Euro bonservis maliyetiyle geldiği Trabzonspor'da bir türlü kendini gösteremeyen 25 yaşındaki kanat oyuncusunu Denizlispor istiyor.

Bordo-Mavililer, Ege ekibinin oyuncuyla anlaşması halinde, Diabate'yi kiralayacak. Plaza'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nu da gönderecek.

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