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Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.06.2019 09:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor'dan Türk Hava Yolları'nın yeni uçağının adının teröristlerin hain saldırısı sonrası 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül olması için bir paylaşım yapıldı.

Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı

Trabzonspor'dan THY'nin yeni uçağının adının Eren Bülbül olması için bir paylaşım yapıldı.

Bordo-mavili ekibin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eren Bülbül... O bizim kahramanımız! O bu vatan uğruna daha 15 yaşında toprağa düşen yiğit evladımız! Elbette ki sponsorumuz @TK_TR’nin yeni uçağının #AdıErenOlsun İlk uçuşunu da Eren’imizin ailesiyle birlikte Trabzon’dan yapsın #İyikiVarsınEren" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eren Bülbül Trabzonspor

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