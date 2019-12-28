Trabzonspor'dan flaş transfer açıklaması! Ndiaye...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, bordo mavililerin 6-2 kazandığı Kayserispor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Keyifli bir ilk yarıyı geride bıraktıklarını belirten Alp, "Keyifli bir ilk yarı geçirdik. İnşallah ikinci yarı da bunun üstüne performans koyarak daha iyi bir yerde bitiririz. Son 9 sezonun en iyi ilk yarısı diyebilirim; 32 puan. En son 2011'de bu puanı toplamıştı Trabzonspor; 'demek ki bir şampiyonlu daha geliyor' diyebiliriz" dedi.

"NDİAYE İLE GÖRÜŞTÜK"

Trabzonspor'un Badou Ndiaye ile ilgili transfer soru üzerine Alp, "Ndiaye listemizde olan bir oyuncu. Görüştük, hepsi bir süreç tabiî ki. O süreç sürüyor. Bizim transfer yapmamız için bütçe yaratmamız, kaynağı sağlamamız gerekiyor. Kaynağı sağlamadan hiçbir transfer yapmayacağız. Kaynağı sağladığımızda teknik heyetin isteği doğrultusunda oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Yabancı oyuncuda bilindiği gibi bir tane boşluğumuz var. Duruma göre ne yapacağımıza bakacağız" diye konuştu.