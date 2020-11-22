Trabzonspor'dan Galatasaray'a Okay Yokuşlu çalımı!

Henüz 21 yaşındayken tam 2 milyon Euro karşılığında Kayserispor'dan, Trabzonspor'a transfer olan Okay Yokuşlu, bordo-mavili forma ile gösterdiği performansla önce A Milli Takım'a yükseldi, daha sonra Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti.Başarılı oyuncu, 2018-19 sezonu başında 6 milyon Euro'luk bedelle İspanya'nın yolunu tutup, Celta Vigo'ya imza atmıştı.İspanyol ekibinde istediği kadar forma şansı bulamayan Okay Yokuşlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınında yer alan habere göre Trabzonspor eski futbolcusu Okay Yokuşlu'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'ın da ilgilendiği milli oyuncunun Trabzonspor'a daha yakın olduğu aktarıldı. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.Teknik direktör değişikliğine giden Celta Vigo'da Okay Yokuşlu'nun geleceğinin belirsiz olduğu öğrenildi.Haberde ayrıca Celta Vigo'nun 2 yıl önce 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı yıldız futbolcu için bu rakamın altında pazarlık yapamayacağı yazıldı.
Onyekuru geri dönüyor!
Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük şok!
Dorukhan'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş mesaj!
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüleri
Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk
Haaland'tan hat-trick şov
Juventus Ronaldo ile kazandı
Ozan Schalke, evinde yine kaybetti!
Karagümrük ve Sivasspor puanları paylaştı
Denizlispor Başkanı koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da hedef galibiyet
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Yılın transfer bombası patlıyor
Abdullah Avcı sahalara dönüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum