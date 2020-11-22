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Trabzonspor'dan Galatasaray'a Okay Yokuşlu çalımı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.11.2020 18:35 | Son Güncelleme

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hedefini Okay Yokuşlu'ya çevirdi. Bordo-mavililer bu transfer hamlesi ile birlikte hem kadrosunu güçlendirmek hem de rakip Galatasaray'ın planlarını bozmak istiyor. İşte flaş gelişmenin detayları...

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Okay Yokuşlu çalımı!

Henüz 21 yaşındayken tam 2 milyon Euro karşılığında Kayserispor'dan, Trabzonspor'a transfer olan Okay Yokuşlu, bordo-mavili forma ile gösterdiği performansla önce A Milli Takım'a yükseldi, daha sonra Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti.Başarılı oyuncu, 2018-19 sezonu başında 6 milyon Euro'luk bedelle İspanya'nın yolunu tutup, Celta Vigo'ya imza atmıştı.İspanyol ekibinde istediği kadar forma şansı bulamayan Okay Yokuşlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ, TRABZON KAPIYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre Trabzonspor eski futbolcusu Okay Yokuşlu'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'ın da ilgilendiği milli oyuncunun Trabzonspor'a daha yakın olduğu aktarıldı. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.Teknik direktör değişikliğine giden Celta Vigo'da Okay Yokuşlu'nun geleceğinin belirsiz olduğu öğrenildi.Haberde ayrıca Celta Vigo'nun 2 yıl önce 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı yıldız futbolcu için bu rakamın altında pazarlık yapamayacağı yazıldı.

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