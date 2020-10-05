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Trabzonspor'dan Giuliano bombası! Görüşmeler başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.10.2020 16:39 | Son Güncelleme

Transferde Brezilyalı futbolculara ağırlık veren Trabzonspor bir sambacıya daha imza attırmak istiyor. Bordo Mavili ekipten Al-Nassr ayrılan Giuliano ile görüşüyor.

Trabzonspor'dan Giuliano bombası! Görüşmeler başladı

TRT Spor'un haberine göre; Transferde Brezilyalı futbolculara ağırlık veren Trabzonspor bir sambacıya daha imza attırmak istiyor. Bordo Mavili ekipten Al-Nassr ayrılan Giuliano ile görüşüyor. Karadeniz temsilcisi bu sezon kadrosuna Brezilya'dan Marlon, Flavio ve Vitor Hugo'yu katmıştı.

Türkiye'de Fenerbahçe'ye transfer olurken, Trabzonspor'un da gündeminde olan tecrübeli futbolcu son anda rotayı Sarı Lacivertli takıma çevirmişti. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Giulliano, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan geçtiğimiz günlerde ayrıldığını resmen açıklamıştı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sosa dan daha iyi
alamazzzzzzzzzzz
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