Trabzonspor'dan, ırkçılık tepkisi!

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçından sonra Obi Mikel'e ırkçı saldırılar yapıldığı gerekçesiyle saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
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