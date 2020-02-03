Trabzonspor'dan, ırkçılık tepkisi!

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçından sonra Obi Mikel'e ırkçı saldırılar yapıldığı gerekçesiyle saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

