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Trabzonspor'dan, ırkçılık tepkisi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.02.2020 19:27 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, Cumartesi günü Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri derbi maçından sonra, futbolcuları Obi Mikel'e sarı lacivertli taraftarların sosyal medyada ırkçı saldırılar yaptığı gerekçesiyle, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Trabzonspor'dan, ırkçılık tepkisi!

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçından sonra Obi Mikel'e ırkçı saldırılar yapıldığı gerekçesiyle saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gıybet,acizin çabasıdır (Hz Ali) Irkçılık;"Türk'ün Türk'den başka dostu yoktur veya Nijeryalı'nın Nijeryalı'dan başka dostu yoktur"(konu Obi Michel diye bu örneği veriyorum) demek değildir!Obi Michel,Ünal Karaman gibi;hatta ondan daha da milliyetçi olabilir. Irkçılık:Emre Belözoğlu'nun,Didier Zakora'ya pis Zenci! Yunan Parlementer Lagos'un bir halkın simgesi bayrağı yırtması veya Didier Zakora'nın,Emre Belözoğlu'na pis Türk lafıdır! Hakka tapan milletimin Dininde ise en büyük günahlardan olduğu gibi diğer tek tanrılı dinler adına da Günahtır!
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