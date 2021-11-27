Trabzonspor'dan Luis Nani sürprizi!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Luis Nani, Orlando'dan resmen ayrıldı. Gervinho'nun sözleşmesini feshetmeye çalışan Trabzonspor, yerine Nani'yi getirmeye hazırlanıyor.

ALACAĞI VERİLECEK

Trabzonspor, Gervinho'yu 1 milyon euro civarı bir ücretle yollamaya çalışacak. Orlando'ya veda eden 35 yaşındaki Nani, fiziksel olarak halen çok formda.

BONSERVİSLİ TRANSFER RİSKLİ

Bordo-Mavililer, şampiyonluk yolundaki takımın ekonomik dengesini bozmak istemiyor. Kalitesi ve maliyeti belli olan Nani, risksiz bir transfer olarak görülüyor. Ancak Gervinho meselesinin halledilmesi gerekiyor.



