SPOR

Trabzonspor'dan Özer Hurmacı ve tazminat açıklaması!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.08.2018 19:58 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, Özer Hurmacı'nın alacağı tazminatı taksitlendirmeyi reddettiğini ve TFF'de 'Trabzonspor'un lisans almasına engel borç olarak' işlettiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca futbolcuya 5 milyon 351 bin TL'nin de tek seferde ödendiği vurgulandı.

Trabzonspor'dan Özer Hurmacı ve tazminat açıklaması!

Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden Özer Hurmacı'yla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tüm spor kamuoyunun malumu olduğu üzere; kulübümüzde geçmiş yıllarda forma giyen Özer Hurmacı, bir önceki dönem Yönetim Kurulu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek TFF’ye başvurmuştur.

Dönemin Yönetim Kurulu tarafından futbolcu ile mutabık kalınan tazminatsız ve hatta kulübümüze 350 bin TL kâr ettirecek fesih anlaşması imzalanmamış ve beraberinde yaşanan süreçte oyuncunun TFF’ye yaptığı başvuru sonrası kulübümüz haksız bulunarak 5 milyon 351 bin TL’lik tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir.

Futbolcunun tazminat talebi, Yönetim Kurulumuz tarafından kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik tabloya uygun bir planlama dahilinde ivedilikle çözülmeye çalışılmıştır. Ancak uzlaşı adına yapılan tüm girişimler “Trabzon’un Çocuğu’’ diye anılan Özer Hurmacı tarafından karşılıksız bırakılmıştır!

Trabzonlu olmamasına rağmen, kulübümüzden ayrılırken içeride bulunan 1 milyon 500 bin TL’lik alacağını ‘’bir telefon görüşmesiyle’’ taksitlendiren ve TFF’ye başvurmayan Uğur Demirok’un örnek davranışından hareket eden Yönetim Kurulumuz, aynı talebi Özer Hurmacı’ya da iletmiştir.

Ancak; ‘’Trabzon’un çocuğu’’ diye anılan oyuncu, indirim taleplerimizi reddetmiş, taksitlendirme yönünde yaptığımız pek çok uzlaşma girişimlerimize olumsuz yanıt vermiş ve hatta tazminat bedelini Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki kayıtlara ‘’Trabzonspor’un lisans almasına engel borç’’ olarak da işleterek, bu eylemiyle kulüp lisansı almamızı da engellemiştir.

Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; gerek kendi dönemimizde gerekse daha önceki dönemlerden günümüze yansıyan sorunların çözümü için iyi niyet, samimiyet ve dürüstlük ilkeleriyle hareket ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bu anlamda; kulübümüzün tüm iyi niyetli girişimlerine olumsuz yanıt veren, ‘’Trabzon’un çocuğu’’ olarak bilinen Özer Hurmacı’ya kulüp lisansı alabilmemiz için ödememiz gereken 5 milyon 351 bin TL’lik tazminatın tek seferde ödendiğini kamuoyunun bilgisine sunarız!"

PARTNERBir zamanlar bu modaydı!Bir zamanlar bu modaydı!
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi şokuTrabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi şoku
Trabzonspor'dan Vahid Amiri açıklamasıTrabzonspor'dan Vahid Amiri açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
özer hurmacı Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Beşiktaş'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şok eden karar

Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şok eden karar

Mehmet Aurelio'dan sürpriz transfer!

Mehmet Aurelio'dan sürpriz transfer!

Bafetimbi Gomis'ten U dönüşü

Bafetimbi Gomis'ten U dönüşü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonspor'dan Özer Hurmacı ve tazminat açıklaması!

Trabzonspor'dan Özer Hurmacı ve tazminat açıklaması!

Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi şoku

Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi şoku

Trabzonspor'dan Vahid Amiri açıklaması

Trabzonspor'dan Vahid Amiri açıklaması

Burak Yılmaz'dan dikkat çekici paylaşım

Burak Yılmaz'dan dikkat çekici paylaşım

Trabzonspor 0 - 0 Cagliari

Trabzonspor 0 - 0 Cagliari

Trabzonspor'dan anlamlı hareket! Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğraflar formada yer alacak

Trabzonspor'dan anlamlı hareket! Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğraflar formada yer alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.