Trabzonspor'dan resmi Burak Yılmaz açıklaması!

Bursaspor maçında oyundan çıkarken teknik heyet ve kendisini protesto eden Trabzonsporlu taraftarlara el-kol hareketleri ile tepki gösteren Burak Yılmaz ile ilgili Trabzonspor kanadından ilk açıklama geldi.
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada bugün ya da yarın değerlendirme toplantısı yaparak bir karar alacaklarını söyledi.
Hacısalihoğlu, “Durum değerlendirmesi yapacağız. Başkanla da konuştuk. Hiçbir şeyi yok saymak mümkün değil. Ama fevri de bir karar verilecek hadise değil. Ünal Karaman raporunu verir. Değerlendirip kulüp için en uygun kararı veririz” dedi. (Haber 61)
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