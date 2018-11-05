SPOR

Trabzonspor'dan resmi Burak Yılmaz açıklaması!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.11.2018 21:27 | Son Güncelleme

Trabzonspor yönetimi, Bursaspor maçından ıslıklı protestolara el kol işaretleriyle tepki gösteren Burak Yılmaz’la ilgili açıklama yaptı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Başkanla da konuştuk. Hiçbir şeyi yok saymak mümkün değil. Ünal Karaman raporunu verir, değerlendirip kulüp için en uygun kararı veririz" dedi.

Trabzonspor'dan resmi Burak Yılmaz açıklaması!

Bursaspor maçında oyundan çıkarken teknik heyet ve kendisini protesto eden Trabzonsporlu taraftarlara el-kol hareketleri ile tepki gösteren Burak Yılmaz ile ilgili Trabzonspor kanadından ilk açıklama geldi.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada bugün ya da yarın değerlendirme toplantısı yaparak bir karar alacaklarını söyledi.

Hacısalihoğlu, “Durum değerlendirmesi yapacağız. Başkanla da konuştuk. Hiçbir şeyi yok saymak mümkün değil. Ama fevri de bir karar verilecek hadise değil. Ünal Karaman raporunu verir. Değerlendirip kulüp için en uygun kararı veririz” dedi. (Haber 61)

PARTNER1990'larda böyle görünüyordu! Şimdi en popüler tatil mekanı...1990'larda böyle görünüyordu! Şimdi en popüler tatil mekanı...
Burak Yılmaz'dan gazetecilere: Çıkmadı değil mi bir şey?Burak Yılmaz'dan gazetecilere: Çıkmadı değil mi bir şey?
Ünal Karaman: Burak Yılmaz sorumluluğunu yerine getirmedi!Ünal Karaman: Burak Yılmaz sorumluluğunu yerine getirmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor burak yılmaz hayrettin hacısalihoğlu ünal karaman

En Çok Okunan Haberler

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

Galatasaray'dan olaylı derbi için ağır tahrik savunması!

Galatasaray'dan olaylı derbi için ağır tahrik savunması!

Ünlü futbolcunun katil zanlısından olay tecavüz sözleri

Ünlü futbolcunun katil zanlısından olay tecavüz sözleri

14 yaşındaki Fernando Ovelar derbide puanı kurtardı!

14 yaşındaki Fernando Ovelar derbide puanı kurtardı!

Fenerbahçe'den son dakika Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe'den son dakika Ersun Yanal açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'dan resmi Burak Yılmaz açıklaması!

Trabzonspor'dan resmi Burak Yılmaz açıklaması!

Burak Yılmaz'dan gazetecilere: Çıkmadı değil mi bir şey?

Burak Yılmaz'dan gazetecilere: Çıkmadı değil mi bir şey?

Ünal Karaman: Burak Yılmaz sorumluluğunu yerine getirmedi!

Ünal Karaman: Burak Yılmaz sorumluluğunu yerine getirmedi!

Burak Yılmaz'dan taraftara şok tepki

Burak Yılmaz'dan taraftara şok tepki

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 2-3 hafta yok

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 2-3 hafta yok

Ahmet Ağaoğlu: VAR sistemini de kendimize benzetmişiz

Ahmet Ağaoğlu: VAR sistemini de kendimize benzetmişiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.