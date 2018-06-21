Trabzonspor'dan şike davası için CAS'a başvuru!

Bordo-mavili kulübün UEFA ve FIFA ile ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi Başkanının yetkisi olmadan Karadeniz temsilcisinin dosyasını reddettiği gerekçesiyle CAS'a başvurduklarını söyledi.
Yaklaşık 1 aylık çalışmanın ardından bu hafta içerisinde devam eden şike soruşturması süreciyle ilgili harç yatırdıklarını belirten Bülbüloğlu, "FIFA Disiplin Komitesi Başkanı dosyamızı yetkisi olmadan reddettiği için biz de CAS'a müracaat ettik. 40 bin avro civarında da bir harç yatırdık. CAS'tan duruşma gününü bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bülbüloğlu, CAS'tan olumlu karar çıkması halinde, FIFA Disiplin Komitesinin konuyu ele alarak karar vereceğini bildirdi.
Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi belli oldu!
Beşiktaşlı Adriano'ya Getafe talip oldu
Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin Beşiktaş'ı doğruladı!
Halil Altıntop futbolu bıraktığını açıkladı
Aykut Kocaman'dan Konyaspor ve Göztepe'ye olumsuz yanıt
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena
Mersin İdmanyurdu, Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldü
Inter ve Milan Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroyu gözden çıkardı!
Damien Da Silva, Trabzonspor için geldi
Mertcan Çam'ı darp eden Emin Yetim yeniden başkan
Okuyucu Yorumları 0 yorum