Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması

Trabzonspor özel izinle ülkesi Norveç'e giden Alexander Sörloth'un bu akşam 22:10'da Trabzon'a dönerek karantinaya girdiğini duyurdu.
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