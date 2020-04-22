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Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.04.2020 23:18 | Son Güncelleme

Trabzonspor, özel izinle Norveç'e giden Sörloth'un bu akşam Trabzon'a dönerek karantina sürecine girdiğini açıkladı.

Trabzonspor özel izinle ülkesi Norveç'e giden Alexander Sörloth'un bu akşam 22:10'da Trabzon'a dönerek karantinaya girdiğini duyurdu.

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