SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor’dan Stefan Savic’in sakatlığı hakkında açıklama

Trabzonspor’dan Stefan Savic’in sakatlığı hakkında açıklama

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.09.2024 18:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor’un tecrübeli savunmacısı Stefan Savic’in, Kayserispor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor’dan Stefan Savic’in sakatlığı hakkında açıklama
Stefan Savic

Stefan Savic

KRD Karadağ
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor Kulübü, Kayserispor ile oynanan maçın 12’nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli oyuncusu Stefan Savic’in sağlık durumu ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in ertelenen 3. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi. (

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Sakatlık son dakika
En Çok Okunan Haberler
140 gün sonra başı ezilip, ayağı taşla bağlanmış kuyuda bulundu

140 gün sonra başı ezilip, ayağı taşla bağlanmış kuyuda bulundu

Ticaret Bakanlığı fırsatçı emlakçılara ceza kesti

Ticaret Bakanlığı fırsatçı emlakçılara ceza kesti

F.Bahçe sözleşmesini feshetti, Acun Ilıcalı kendi takımına aldı!

F.Bahçe sözleşmesini feshetti, Acun Ilıcalı kendi takımına aldı!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı daha başlamadan rekor kırdı!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı daha başlamadan rekor kırdı!

Michy Batshuayi'den derbi öncesi paylaşım!

Michy Batshuayi'den derbi öncesi paylaşım!

Yapay zeka, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin favorisini açıkladı!

Yapay zeka, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin favorisini açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.