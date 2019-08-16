SPOR

Trabzonspor'dan Sturridge açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.08.2019 15:49 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag engelini geçerek tur atlayan Trabzonspor, transferde de hareketli saatler geçirdi. Bordo-mavililer, Daniel Sturridge transferi konusunda mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor'dan Sturridge açıklaması

Trabzonspor’un gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Kulübü İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Radyospor’a konuştu.

Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın canlı yayında sorularını yanıtlayan Bülbüloğlu, transfer konusunda bordo-mavililere müjdeyi verdi.

Bülbüloğlu, “Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

81


PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
Trabzonspor'da Alexander Sörloth rüzgarıTrabzonspor'da Alexander Sörloth rüzgarı
Karaman: Turu geçtiğimiz için mutluyuzKaraman: Turu geçtiğimiz için mutluyuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi sparta prag Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

TFF resmen duyurdu! Puan silme cezası

TFF resmen duyurdu! Puan silme cezası

Fransa'dan G.Saray'a Falcao müjdesi

Fransa'dan G.Saray'a Falcao müjdesi

Yalçın: Hakemler enteresan düdükler çalabiliyor

Yalçın: Hakemler enteresan düdükler çalabiliyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Abdülkadir'den Yusuf'a duygusal veda

Abdülkadir'den Yusuf'a duygusal veda

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Trabzonspor'dan bomba transfer

Trabzonspor'dan bomba transfer

Muslera'dan Trabzonspor hamlesi

Muslera'dan Trabzonspor hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'dan Sturridge açıklaması

İkinci başkan transferi açıkladı

Trabzonspor'da Alexander Sörloth rüzgarı

Trabzonspor'da Alexander Sörloth rüzgarı

Karaman: Turu geçtiğimiz için mutluyuz

Karaman: Turu geçtiğimiz için mutluyuz

Trabzonspor 2 - 1 Sparta Prag

Fırtına, 'Avrupa'da yola devam' dedi

Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi

Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi

Ünal Karaman: İnancımızı üst seviyede tutarak sahaya çıkacağız

Ünal Karaman'ın inancı tam!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.