Trabzonspor'dan Sturridge açıklaması

Trabzonspor’un gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Kulübü İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Radyospor’a konuştu.
Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın canlı yayında sorularını yanıtlayan Bülbüloğlu, transfer konusunda bordo-mavililere müjdeyi verdi.
Bülbüloğlu, “Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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