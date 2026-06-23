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Trabzonspor'dan tarihi bonservis kararı! Christ Inao Oulai için 50 milyon Euro'luk rekor...

2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili formasıyla devleşen Trabzonspor'un 20 yaşındaki genç yıldızı Christ Inao Oulai, Avrupa devlerini peşine taktı. Bordo-mavili yönetim, Leipzig, PSG, Barcelona ve Chelsea'nin radarındaki genç orta saha için Süper Lig rekorunu paramparça edecek 50 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi!

Trabzonspor'dan tarihi bonservis kararı! Christ Inao Oulai için 50 milyon Euro'luk rekor...
Emre Şen
Christ Inao Oulai

Christ Inao Oulai

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'de genç ve potansiyelli oyuncuları keşfedip dünya futboluna sunma konusunda önemli bir vizyona sahip olan Trabzonspor, tarihi bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Bordo-mavili ekibin 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahası Christ Inao Oulai, uluslararası vitrinde sergilediği performansla Avrupa transfer piyasasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

DÜNYA KUPASI'NDA DEVLEŞTİ, DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

Trabzonspor dan tarihi bonservis kararı! Christ Inao Oulai için 50 milyon Euro luk rekor... 1

Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Christ Inao Oulai, takımının Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada sahanın en çok parlayan isimlerinden biri oldu. Fizik gücü, oyun görüşü ve dinamizmiyle dikkatleri üzerine çeken 20'lik yıldıza dünya devlerinin kancası gecikmedi.

Avrupa basınına yansıyan haberlere göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in yanı sıra Avrupa futbolunun devleri Paris Saint-Germain, Barcelona ve Chelsea, genç orta sahayı turnuvada adım adım izliyor ve scout ekipleri aracılığıyla detaylı raporlar hazırlatıyor.

SÜPER LİG TARİHİNİN REKORU KIRILABİLİR: 50 MİLYON EURO!

Trabzonspor dan tarihi bonservis kararı! Christ Inao Oulai için 50 milyon Euro luk rekor... 2

Oyuncusunun Dünya Kupası'nda sergilediği performansla piyasa değerini katladığının ve Avrupa devlerinin radarında olduğunun bilincinde olan Trabzonspor yönetimi ise transferde tok satıcıyı oynuyor. Bordo-mavili kurmayların, Oulai için kesinlikle aceleci davranmayacağı ve pazarlık masasına oturmak için bonservis alt sınırını 50 milyon Euro olarak belirlediği iddia edildi.

Karadeniz fırtınası, Fildişi Sahilli yıldızını bu bedelle veya daha üstü bir rakama satması durumunda Süper Lig tarihinin en pahalı oyuncu satışı rekorunu kırarak Türk futbol tarihine geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Christ Inao Oulai
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
trabzon bunu da satmaz sonra 20milyona verecez diye uğraşır durur
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