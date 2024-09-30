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Trabzonspor'dan tarihi 'KAP' açıklaması geldi! Bordo-mavililer Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını resmen açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.09.2024 10:56
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Trabzonspor'dan yapılan KAP bildiriminde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıldığı resmen açıklandı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada "Şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır." ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan tarihi 'KAP' açıklaması geldi! Bordo-mavililer Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını resmen açıkladı

Karadeniz ekibi Trazbzonspor Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını resmen açıkladı.

Bordo mavili kulüp, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"T.C. Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Halk Bankasından oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır."

TOPLAMDA 2.7 MİLYAR TL...

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Ertuğrul Doğan yönetimi, toplamda 2.7 milyar TL ödeme yaparak Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı.

16 EYLÜL'DE AÇIKLAMIŞTI

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Geçen hafta itibarıyla onayını aldığımız sermaye artırımı sürecinde hisse sahiplerimizin hak kullanımları bugün itibarıyla başladı. Futbol AŞ olarak ilk günden 2 milyar 550 milyon lira tutarındaki sermaye artırımı katılım bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Süreç tamamlandığında elde edeceğimiz kaynakla, daha önce de çeşitli platformlarda ifade ettiğimiz üzere, kamuoyunda Bankalar Birliği olarak bilinen kredi anlaşmasından bu ay itibarıyla çıkmış olacağız. Sıfır banka kredisi ve dolayısıyla sıfır finansman gideri ile artık çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak olan şirketimizin finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacaktır." sözlerini sarf etmişti.

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Süper Lig Trabzonspor Türkiye Bankalar Birliği ertuğrul doğan
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