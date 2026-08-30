Avrupa’da Julian Alvarez depremi! Atletico Madrid’den Galatasaray iddiasına yanıt

Transfer piyasasının en çok konuşulan ismi Julian Alvarez için Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Atletico Madrid cephesinden resmi yanıt geldi.

Futbol dünyası yaz transfer döneminin son günlerinde adeta alev aldı. Transfermarkt platformunda piyasa değeri ve performansıyla arama trendlerinin en üst sırasında yer alan Arjantinli dünya yıldızı Julian Alvarez için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna dünya çapında bir ismi katmak isteyen Galatasaray'ın, Atletico Madrid forması giyen yetenekli forvet ile temas kurduğu iddiaları spor kulislerine bomba gibi düştü.

GALATASARAY İDDİASI GÜNDEM OLDU!

Spor yorumcusu Serdar Kelleci'nin dile getirdiği kulis bilgilerine göre, sarı-kırmızılı üst düzey bir yöneticinin Alvarez ile birebir bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu ilk temasın oldukça olumlu bir havada geçtiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bu gelişme kısa sürede sosyal medyanın ve transfer gündeminin bir numaralı maddesi haline geldi.

TAVIRDA ESNEME YOK! "ANTRENMANLARA BİLE BAŞLADI..."

Ancak bu iddiaların ardından İspanyol devi Atletico Madrid cephesinden jet hızında bir açıklama geldi. Sevilla maçı öncesinde İspanyol basınına açıklamalarda bulunan Atletico Madrid Sportif Direktörü Mateu Alemany, oyuncunun takımdaki geleceğine ilişkin kararlı bir duruş sergilediklerini vurguladı. Alemany, Arjantinli yıldızın kulüpteki konumunun son derece net olduğunu belirterek, oyuncunun kısa süreli bir rahatsızlığın ardından antrenmanlara geri döndüğünü ve takıma yeniden katkı sağlamak üzere hazırlandığını ifade etti. Barcelona başta olmak üzere birçok dev kulübün takibinde olan Alvarez için Atletico Madrid'in tavrının esnemediği ve oyuncuyu kadroda tutma kararlılığının sürdüğü kaydedildi.

Piyasa değeri ve potansiyeliyle Avrupa futbolunun en değerli santrforları arasında gösterilen Julian Alvarez için yapılan transfer hamleleri dev kulüplerin ve Galatasaray'ın iştahını kabartsa da, Atletico Madrid oyuncuyu bırakmaya niyetli görünmüyor. Önümüzdeki günlerde kulüpler arasındaki görüşmelerin nasıl bir boyut kazanacağı ve oyuncunun nasıl bir karar vereceği merak konusu.