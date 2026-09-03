Trabzonspor'dan transferde bir bomba daha! Franculino Dju'yu kadrosuna kattı

Yaptığı transferle büyük ses getiren fakat UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma mücadelesinde beklediği performansı gösteremeyen Trabzonspor'dan bir transfer haberi daha geldi.

TRABZONSPOR'DAN BİR TRANSFER BOMBASI DAHA!

Geçen yılın gol krallarından Paul Onuachu'nun sezona formsuz başlaması ve çok sayıda transfer teklifi almasının üzerine forvet arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi transferde mutlu sona ulaştı.

FRANCULINO, TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki Franculino'yu renklerine bağladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju’nun Kulübümüze transferi konusunda, Midtjylland Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.