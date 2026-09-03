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Trabzonspor'dan transferde bir bomba daha! Franculino Dju'yu kadrosuna kattı

Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak dünya çapında ses getiren Trabzonspor'dan bir transfer bombası daha! Transfer dönemi kapanmadan golcü takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Midtjylland forması giyen Franculino Dju'yu kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan transferde bir bomba daha! Franculino Dju'yu kadrosuna kattı
Mustafa Fidan

Yaptığı transferle büyük ses getiren fakat UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma mücadelesinde beklediği performansı gösteremeyen Trabzonspor'dan bir transfer haberi daha geldi.

Trabzonspor dan transferde bir bomba daha! Franculino Dju yu kadrosuna kattı 1

TRABZONSPOR'DAN BİR TRANSFER BOMBASI DAHA!

Geçen yılın gol krallarından Paul Onuachu'nun sezona formsuz başlaması ve çok sayıda transfer teklifi almasının üzerine forvet arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi transferde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor dan transferde bir bomba daha! Franculino Dju yu kadrosuna kattı 2

FRANCULINO, TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki Franculino'yu renklerine bağladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju’nun Kulübümüze transferi konusunda, Midtjylland Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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transfer Trabzonspor Trabzon
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