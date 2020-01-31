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Trabzonspor'dan Ümraniyespor'a flaş transfer

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 31.01.2020 19:28 | Son Güncelleme

Ümraniyespor, Trabzonspor'un genç futbolcusu Fıratcan Üzüm'ü kiralık olarak transfer etti.

Trabzonspor'dan Ümraniyespor'a flaş transfer

Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ümraniyespor'dan gelen ilk açıklamada, Nwakaeme değil notu düşüldü.

Ümraniyespor transferi ise şu sözlerle açıkladı:

"Trabzonspor'un genç yeteneklerinden Fıratcan Üzüm'ü sezon sonuna kadar kiralandığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ümraniyespor Fıratcan Üzüm Transfer

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