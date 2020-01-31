Trabzonspor'dan Ümraniyespor'a flaş transfer

Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.
Ümraniyespor'dan gelen ilk açıklamada, Nwakaeme değil notu düşüldü.
Ümraniyespor transferi ise şu sözlerle açıkladı:
"Trabzonspor'un genç yeteneklerinden Fıratcan Üzüm'ü sezon sonuna kadar kiralandığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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