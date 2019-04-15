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Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.04.2019 11:57 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, iki yıl ve üzeri aidat borcu olan üyelerin aidatlarını en geç 22 Mayıs'a kadar ödemeleri gerektiğini bildirdi.

Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

Sağıroğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trabzonspor Kulübü Derneği tüzüğünün 19/b maddesine göre iki yıl ve üzeri aidat borcu olan üyelerin ödemelerini yapmamaları halinde üyeliklerinin sonlandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere kulübümüz tarafından 22 Mart 2019 tarihinde duyuru yaptık ve üyelik borçlarının ödenmesiyle ilgili 60 günlük yasal sürenin başladığını ilan ettik. Şimdiye kadar 574 kişi ödemesini gerçekleştirdi. Bu süre 22 Mayıs 2019'da sona erecek. Haliyle yasal süre içinde aidatlarını ödemeleri gerekiyor. Aksi takdirde 10 binin üzerindeki üyemizin üyelikleri düşürülecektir. Üyelerimiz gerek internet gerek banka havalesi gerekse kulübümüzden ödemelerini yapabilirler."

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Trabzonspor Ömer Sağıroğlu

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