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Trabzonspor, Danimarkalı oyuncu Larsen ile görüşmelere başlandı

16.06.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Danimarkalı oyuncu Larsen ile görüşmelere başlandı

Trabzonspor Kulübü, geçen sezon İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Danimarka Milli Takım oyuncusu Jens Stryger Larsen ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Danimarkalı sağ bek oyuncusu, geçen sezon İtalya temsilcisinde 11 maçta 687 dakika süre almıştı.

Böylelikle bordo-mavili ekip, Jens Stryger Larsen, Stefona Denswil, Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat olmak üzere 4 oyuncu ile görüşmelere başlandığını art arda duyurmuş oldu.

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