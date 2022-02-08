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Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

08.02.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Altaş Denizlispor maçı öncesi son çalışma yapıldı.

Bayer Leverkusen'den kadroya katılan Emrehan Gedikli de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, saat 16.30'da özel uçakla Denizli'ye gidecek.

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