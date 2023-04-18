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Trabzonspor derbisi sonrası Şenol Güneş'i çılgına çevirmişlerdi! Beşiktaş'ta iki isim kadro dışı

18.04.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ligin 29'uncu hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla golsüz eşitlikle sona ererken, Şenol Güneş maç sonunda iki isim için sert açıklamalarda bulunmuştu. Siyah-Beyazlılar'da o isimler için kadro dışı kararı çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor derbisi sonrası Şenol Güneş'i çılgına çevirmişlerdi! Beşiktaş'ta iki isim kadro dışı

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 29'uncu hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ederken, mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.

MAÇ SONU ELEŞTİRİ

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Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Şenol Güneş, "Beşiktaş bu yıl ya da gelecek yıl şampiyon olur ya da olmaz. Ama oyun böyle olamaz. Gole ihtiyacımız olduğu için Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız. Belki N'Koudou'yu daha geç alabilirdik. Arkaya koşularıyla iş yapmasını bekledik. Haklı olarak o da hiç oynamadığını söyleyebilir, mazereti çok olabilir. N'Koudou ve Muleka bu kadar kötü oynayamaz" ifadelerini kullanmıştı.

İKİ İSİM İÇİN KADRO DIŞI

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Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta iki yıldız isim için kadro dışı kararı çıktı. Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanında oynadığı karşılaşmada ikinci yarı gidişatı değiştirmeleri için oyuna alınan Georges-Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka, saç baş yoldurmuştu. İki futbolcu da takımı geri çekerken, yaptıkları hatalarla birlikte Trabzonspor'un etkili olmasının önünü açmıştı.

BONSERVİSİ 3 MİLYON 350 BİN EURO

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6 hafta boyunca maç kadrosunda olmayan N'Koudou, Trabzon'da kurtarıcı diye oyuna alınırken, performans olarak ortalarda görünmeyen Muleka'nın yarattığı hüsran hem saha içi hem de saha dışında büyük oldu. Geçen sezon Kasımpaşa'daki çıkışı sonrasında göze giren Muleka'nın bonservisini Beşiktaş, 3 milyon 350 bin Euro'ya Standart Liege'den almıştı. Muleka'ya ara transferde Al- Ahly 2.5 milyon dolar önermişti. Vasatın altında kalan Demokratik Kongolu oyuncunun sezon sonunda zarar etmeden elden çıkarılması ya da kendisini bulması için kiralık gönderilmesi planlandı.

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