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Trabzonspor derbisini iple çekiyor! Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci 1 gol atarsa rekor kıracak

24.12.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın karşılaşmasında ezeli rakiplerden Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala Sarı-Lacivertliler'de İrfan Can Kahveci kendi rekorunu egale etmenin peşinde. İşte detaylar...

Trabzonspor derbisini iple çekiyor! Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci 1 gol atarsa rekor kıracak
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süpe Lig'in 15. haftası muhteşem bir karşılaşmaya sahne olacak. Ligin son şampiyonu Trabzonspor sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk düdüğü bugün saat 19.00'da çalacak.

Dev derbiye saatler kala iki ekipte son hazırlıklarını tamamlarken, mutlak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan bu karşılaşma yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci için farklı bir anlam taşıyor.

KENDİ REKORUNU KIRACAK

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Karşılaşmada ilk 11'de başlaması beklenen İrfan Can Kahveci, bordo-mavililere 1 gol daha atması halinde kariyerinin en çok skor ürettiği sezonunu yaşayacak.

20 MAÇA ÇIKTI

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Daha önce forma giydiği Başakşehir, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımlarında bir sezonda en fazla 6 gol atan İrfan Can, bu sezonun henüz 3'te 1'lik bölümü tamamlanmış olmasına karşın aynı sayıda skor üretmeyi başardı. Süper Lig ve Avrupa da 20 maç oynayan İrfan Can'ın 3 de asisti bulunuyor.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi 2020-21 sezonu devre arasında Başakşehir'den 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.


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