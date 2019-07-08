Trabzonspor, Donis Avdijaj'ı kente getirdi

Daha önce Schalke 04, Sturm Graz, Roda formalarını giyen ve bonservisi elinde bulunan sol kanat Donis Avdijaj, saat 03.00'te Trabzon'a geldi.
Bordo-mavili yönetimle bugün Trabzon’da son bir görüşme yapacak olan 22 yaşındaki futbolcunun, daha sonra yapılacak sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması ve 18.00’de yapılacak antrenmanda yer alması bekleniyor.
Avdijaj, geçen sezon Willem II takımında 19 resmi maçta forma giyip 8 gol kaydetmişti.
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