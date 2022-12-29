Trabzonspor Edin Visca'nın son durumu açıkladı! Kırık ve ameliyat...

Trabzonspor, Edin Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin açıklamasında, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Bosnalı futbolcumun sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edildiği ve 32 yaşındaki futbolcunun ameliyat olduğu aktarıldı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Edin Vişça'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, "Takımımızın deplasmanda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından gerçekleştirilen ve bizim de eşlik ettiğimiz başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır" dedi."

