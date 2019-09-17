SPOR

Trabzonspor, eksik kadroyla İspanya'ya gitti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.09.2019 15:43 | Son Güncelleme

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda Getafe ile yapacağı ilk hafta maçı için İspanya'ya gitti.

Trabzonspor, eksik kadroyla İspanya'ya gitti

Günü antrenman yapmadan geçirecek bordo-mavililer, öğleden sonra özel uçakla maçın oynanacağı İspanya'nın başkenti Madrid'e hareket etti.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk maçı oynamak için Getafe deplasmanına gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Kadromuzda sakatlıklardan dolayı ciddi eksiklikler var ama aynı zamanda o boşlukları dolduracak oyuncular da var. Sadece bu oyuncuların takıma adapte olma süreçleri çok önemli. Yani ilk 11'de birlikte oynama sıkıntısı. Gençlerbirliği maçında o biraz bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bunu aştığımız zaman, inşallah ilerleyen süreçte sakat oyuncularımızın tedavileri tamamlanıp kadroya katıldıkları zaman çok daha farklı şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Ağaoğlu, ilk kez Gençlerbirliği maçında forma giyen Daniel Sturridge'in performansına yönelik bir soru üzerine de "Daha antrenman eksiği var. Hocamızın da söylediği gibi ilerleyen süreç içerisinde daha fazla süre alarak takıma katkısı olacak ama biraz antrenman eksiği var. Onu tamamlaması da tabii bir süreç" ifadelerini kullandı.

KADRODA 6 EKSİK VAR
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi, kadroda yer almadı.

Karadeniz ekibinde ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Ekuban'ın 2 ay, menisküs ameliyatı geçiren oyunculardan Yusuf Sarı'nın 4 ila 6 hafta, Abdülkadir Ömür'ün 4 ila 6 ay, kasığında yırtık olan Fernandes'in ise 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Geçen sezon aşil tendonundan ameliyat edilen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi 9 aydır takıma katılamazken, Kamil Ahmet Çörekçi de sezon başından bu yana görev alamıyor.

Bordo-mavili takımın kadrosunda Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Joao Pereira, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth ve Muhammet Akpınar olmak üzere 20 futbolcu yer alıyor.

Bu arada Getafe karşılaşması öncesinde bordo-mavililerin antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu. Teknik direktör Ünal Karaman ve Joao Pereira'nın katılacağı basın toplantısı yarın TSİ 17.30'da Alfonso Perez Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Basın toplantısının ardından yine aynı statta TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.

Korkunç rakam! 1644 ölüKorkunç rakam! 1644 ölü
Jose Sosa için yeni kararJose Sosa için yeni karar
Trabzon'da bir şok dahaTrabzon'da bir şok daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

Maçta kural hatası mı var?

Maçta kural hatası mı var?

Yıldız isim Brugge'e karşı yok

Yıldız isim Brugge'e karşı yok

Cenk Tosun için bomba iddia!

Cenk Tosun için bomba iddia!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor, eksik kadroyla İspanya'ya gitti

Trabzon, eksik kadroyla İspanya'ya gitti

Trabzonspor'da Jose Sosa'dan indirim talebi rafa kalktı

Jose Sosa için yeni karar

Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes 2-4 hafta arası yok

Trabzon'da bir şok daha

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: Bundan sonra herkes haddini ve yerini bilsin

''Herkes haddini ve yerini bilsin''

Trabzon'a bir kötü haber de Ekuban'dan!

Trabzon'a bir kötü haber de Ekuban'dan!

Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği

Fırtına kaçtı, Gençler yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.