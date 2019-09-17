Trabzonspor, eksik kadroyla İspanya'ya gitti

Günü antrenman yapmadan geçirecek bordo-mavililer, öğleden sonra özel uçakla maçın oynanacağı İspanya'nın başkenti Madrid'e hareket etti.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk maçı oynamak için Getafe deplasmanına gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Kadromuzda sakatlıklardan dolayı ciddi eksiklikler var ama aynı zamanda o boşlukları dolduracak oyuncular da var. Sadece bu oyuncuların takıma adapte olma süreçleri çok önemli. Yani ilk 11'de birlikte oynama sıkıntısı. Gençlerbirliği maçında o biraz bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bunu aştığımız zaman, inşallah ilerleyen süreçte sakat oyuncularımızın tedavileri tamamlanıp kadroya katıldıkları zaman çok daha farklı şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Ağaoğlu, ilk kez Gençlerbirliği maçında forma giyen Daniel Sturridge'in performansına yönelik bir soru üzerine de "Daha antrenman eksiği var. Hocamızın da söylediği gibi ilerleyen süreç içerisinde daha fazla süre alarak takıma katkısı olacak ama biraz antrenman eksiği var. Onu tamamlaması da tabii bir süreç" ifadelerini kullandı.