Trabzonspor bu akşam İtalya'nın güçlü ekibi Empoli ile zorlu bir hazırlık maçına çıkacak. Süper Lig'de ilk hafta maçları öncesinde performansını son seviyeye çıkarmak isteyen Trabzonspor, hazırlık maçlarıyla rutinini yakalamaya çalışıyor. Sezon öncesi oynadığı üç hazırlık maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, bu akşam Empoli karşısında kazanmak için sahada olacak. Peki, Trabzonspor Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Trabzonspor maçı şifresiz mi?

TRABZONSPOR EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Empoli maçı 25 Temmuz Pazartesi günü bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Heyecan dolu karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇLARI

Trabzonspor, 2022-2023 sezonu öncesinde 3 hazırlık karşılaşması oynadı. İlk olarak MTK Budapeşte takımıyla karşılaşan bordo-mavili ekip mücadeleyi 1-0'la geçti. İkinci hazırlık maçında ise Slovacko ile mücadele eden Trabzonspor mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde ise Torino ile mücadeleden Trabzonspor mücadeleyi 3-0 kaybetti.



