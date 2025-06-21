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Trabzonspor, Estoril Praia forması giyen Wagner Pina ile anlaşmaya vardığını duyurdu

Trabzonspor, Portekiz ekibi Estoril’den transfer edilen sağ bek Wagner Pina ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Estoril Praia forması giyen Wagner Pina ile anlaşmaya vardığını duyurdu
Emre Şen

Trabzonspor, Portekiz’in Estoril Praia takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Wagner Pina’nın transferi için hem kulübü hem de futbolcuyla anlaşmaya vardığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruda, “Profesyonel futbolcu Wagner Pina’nın kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır” denildi.

Transferin duyurulmasının ardından Trabzonspor’un sosyal medya hesabından Wagner Pina’nın bordo-mavili taraftarlara yönelik mesajı da yayınlandı. Genç oyuncuya, “Trabzonspor’a hoş geldin, neler hissediyorsun?” sorusu yöneltildi. Pina ise şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba Trabzonspor taraftarları. Burada olduğum için çok mutluyum. Ve bu büyük kulübün bir parçası olmak istiyorum. Trabzonspor benim için en iyi tercihti. Çünkü Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri. Ayrıca çok köklü bir geçmişi var. Umarım burada güzel zaman geçiririm. Heyecanlıyım ve bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkaracağımı söylemek istiyorum. Bu keyfi birlikte yaşayalım.” Genç oyuncu mesajının sonunda ise “Bize Her Yer Trabzon” diyerek taraftarlara selam gönderdi.

Wagner Pina’nın önümüzdeki günlerde Trabzon’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Wagner Pina
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