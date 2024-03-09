Trabzonspor, Fatih Karagümrük kalesine gol oldu yağdı! Fenerbahçe maçı öncesi rahat skor

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Enis Bardhi, 64. dakikada kendi kalesine Davide Biraschi, 70. dakikada Trezeguet, 76. dakikada Nicolas Pepe ve 90+4' Umut Bozok attı. Karagümrük'ün tek golü 14. dakikada Markao kaydetti.

TRABZONSPOR'UN SONRAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE

Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, aldığı bu galibiyetle moral buldu ve 3.lük yarışı için iddiasını devam ettirdi.





