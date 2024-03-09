Trabzonspor, Fatih Karagümrük kalesine gol oldu yağdı! Fenerbahçe maçı öncesi rahat skor

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Enis Bardhi, 64. dakikada kendi kalesine Davide Biraschi, 70. dakikada Trezeguet, 76. dakikada Nicolas Pepe ve 90+4' Umut Bozok attı. Karagümrük'ün tek golü 14. dakikada Markao kaydetti.
Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, aldığı bu galibiyetle moral buldu ve 3.lük yarışı için iddiasını devam ettirdi.