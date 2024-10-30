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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır oldu! Arda Kardeşler'e maç verilmedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.10.2024 19:29
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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi TFF haftanın hakemlerini açıklarken derbide düdük çalacak isim de belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır oldu! Arda Kardeşler'e maç verilmedi

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürecek. 11. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında ezeli rakiplerden Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

11'nci hafta önce TFF oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıklarken derbinin hakemi de belli oldu.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

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Buna göre, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.

ARDA KARDEŞLER'E MAÇ YOK

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Öte yandan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde bazı kararlarıyla tepki çeken Arda Kardeşler'e maç verilmedi.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

1 Kasım Cuma:

Gaziantep FK- Göztepe: Kadir Sağlam

2 Kasım Cumartesi:

Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın

Kayserispor- Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbey Küçük

3 Kasım Pazar:

Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın

Bodrumspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

Eyüpspor- Hatayspor: Yasin Kol

Trabzonspor-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 Kasım Pazartesi:

Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

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