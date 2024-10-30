Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır oldu! Arda Kardeşler'e maç verilmedi

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürecek. 11. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında ezeli rakiplerden Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
11'nci hafta önce TFF oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıklarken derbinin hakemi de belli oldu.
Buna göre, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.
Öte yandan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde bazı kararlarıyla tepki çeken Arda Kardeşler'e maç verilmedi.
1 Kasım Cuma:
Gaziantep FK- Göztepe: Kadir Sağlam
2 Kasım Cumartesi:
Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın
Kayserispor- Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbey Küçük
3 Kasım Pazar:
Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
Bodrumspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
Eyüpspor- Hatayspor: Yasin Kol
Trabzonspor-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
4 Kasım Pazartesi:
Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu