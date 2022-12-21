Trabzonspor - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu mücadelenin biletleri de bugün satışa çıkacak. Karşılaşmayla ilgili İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince, rakip takım taraftarlarına açık olmayacak olan ’Misafir’ tribünü biletleri 300 TL’den satışa sunulacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şöyle: