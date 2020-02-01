Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı izle | TS - FB canlı yayın | Trabzon - Fener canlı maç izle

Süper Lig'in 20. haftasında gözler Trabzonspor - Fenerbahçe maçına dikildi. Ligde 37 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, 35 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor'a konuk olacak. Şampiyonluk planları yapan Erzun Yanal, zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor ise taraftarı önünde sarı lacivertlileri mağlup etmenin planlarını yapıyor. İki takımın taraftarları da bu kritik maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca bu maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi Mynet.com'dan canlı anlatımını takip edebilirsiniz. TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı izlenebilecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde... TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM Sosa'nın kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Sörloth yükseldi, kafa vuruşu savunmaya çarpıp yine kornere çıktı.

31'

Trabzonspor sol kanattan Sosa ile köşe vuruşu kullanacak.

31'

Maç hakem atışıyla yeniden başladı.

30'

Sörloth'un önemli bir sorunu yok. Oyuna devam edebilecek.

30'

Sörloth'un tedavisi saha içinde devam ediyor.

30'

Trabzonspor'da Sörloth, Serdar ile çarpışıp yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

29'

Tolga'nın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Sosa kafasıyla taca gönderdi.

28'

Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından çektiği zayıf şut kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

28'

Fenerbahçe sol kanattan Tolga ile köşe vuruşu kullanacak.

27'

TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Sörloth'un sol kanattan uzak köşeye doğru yaptığı ortasına Ekuban iyi bir kafa vuruşu yapamadı, top yandan auta gitti.

26'

Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

26'

Fenerbahçe sol kanattan Tolga ile köşe vuruşu kullanacak.

26'

Trabzonspor savunması köşe vuruşunu uzaklaştırdı.

24'

Fenerbahçe'de Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

23'

Campi'nin Sörloth'a doğru attığı uzun pas kaleci Altay'da kaldı.

22'

Sosa'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

21'

Fenerbahçe'de Gustavo topu elle kontrol etti. Trabzonspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. Topun başına Yusuf ve Sosa geçti.

20'

Trabzonspor'da Ndiaye'nin sol kanattan yerden yaptığı ortasını savunmada Serdar uzaklaştırdı.

19'

Trabzonspor'da Pereira, Tolga'nın faulüyle yerde kaldı. Bordo-mavililer sarı kart bekledi, ama hakem Ali Palabıyık o kanıda değil.

18'

Fenerbahçe sol kanattan Kruse ile köşe vuruşu kullanacak.

16'

Böylece Sörloth bu sezon Süper Lig'deki 16. golünü atmış oldu.

15'

FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Gustavo'nun pasıyla ceza sahasında bir anda topla buluşan Kruse'nin vuruşu savunmaya da çarpıp kaleci Uğurcan'ın kucağına gitti.

15'

TRABZONSPOR SKORU EŞİTLEDİ! Ekuban'ın ara pasını ceza sahasında kontrol eden Sörloth, dar açıdan Altay'ı mağlup etti.

13'

Şu ana dek Fenerbahçe'nin %58'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

12'

Fenerbahçe'de Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Mikel karşıladı.

11'

Fenerbahçe'nin ön alan baskısı Trabzonspor'un geriden oyun kurmasını zorlaştırıyor.

10'

Trabzonspor'da Ekuban ceza sahasındaki yüksek topa röveşata vurmayı denerken Isla'ya faul yaptı.

9'

Fenerbahçe'de Dirar'ın sol kanattan yaptığı ortasını Trabzonspor savunması karşıladı.

7'

Trabzonspor'da Badou Ndiaye, Rodrigues'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

7'

Trabzonspor'da Novak'ın sol kanattan kullandığı uzun tacı Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

5'

Trabzonspor'da Campi'nin sağ kanattan yaptığı orta kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

4'

Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Muriqi karşıladı.

4'

Trabzonspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

3'

Kruse son beş maçta ise dördüncü golünü attı.

2'

Böylece Kruse bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

1'

FENERBAHÇE MAÇA GOLLE BAŞLADI! Mikel'in Ozan'ın baskısıyla orta sahada kaptırdığı topun ardından Rodrigues çok çabuk ceza sahasına indi ve içeri çevirdiği topa Kruse'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu.

1'

Ve karşılaşma Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başladı.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Yusuf Sarı, Sturridge ve Sörloth Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muric TRABZONSPOR BİR İLK PEŞİNDE Geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması Elazığ bölgesindeki deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 4 maçtan üst üste galibiyetle ayrılmış olacak. Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding Kayserispor’u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 6-2 yenen bordo-mavililer, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kasımpaşa’yı 6-0 gibi farklı bir sonuçla geçmişti. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 maç eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK Fenerbahçe’de Trabzonspor karşısında tek futbolcu dışında eksiği bulunmuyor. Son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında da forma giyemeyecek. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ise görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkabilecek. Öte yandan Fenerbahçe’de üç futbolcu gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Vedat Muric ve Luiz Gustavo, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

DEV MAÇTA GÖZLER GOLCÜLERDE Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada gözleri iki takımın golcüleri Sörloth ve Muriqi’nin üzerinde olacak. Ayrıca bordo-mavililer Sörloth’un, sarı-lacivertliler de Muriqi’nin gol attığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakada yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Hem Hüseyin Çimşir hem de Ersun Yanal’ın saha kenarında büyük bir taktik savaş vereceği mücadelede gözler ligin formda golcüler Aleksander Sörloth ve Vedat Muriqi'in üzerinde olacak. Sonucu merakla beklenen Trabzonspor – Fenerbahçe müsabakasında gol krallığı yarışı veren Sörloth ve Muriqi’nin ortaya koyacakları performanslar da merakla bekleniyor. Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü, krallık yarışında 15 golle ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertlilerin başarılı forveti ise 12 golle Sörloth’u takip ediyor. TRABZONSPOR SÖRLOTH GOL ATTIĞI MAÇLARI KAYBETMEDİ Bu önemli karşılaşma öncesi iki oyuncunun da ön plana çıkan özelliklerinin başında gol attıkları maçlarda takımlarının kaybetmemesi geliyor. Sörloth, ligde 12 maçta 15 gol kaydetti. Norveçli, 5 de asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 35 puanın 28’ine katkı sağladı. 24 yaşındaki santrforun skor ürettiği mücadelelerde bordo-mavililer yenilgi yüzü görmedi.