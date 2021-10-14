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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Süper Lig’de derbi heyecanı!

14.10.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’e verilen Dünya Kupası eleme maçlarının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Lige verilen millî aranın ardından oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçını, tüm Türkiye yakından takip edecek.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Süper Lig’de derbi heyecanı!

Süper Lig’de liderlik yarışı bu hafta fena hâlde kızışacak. 19 puanla lider olan Fenerbahçe, 18 puanı bulunan ve 2. sırada yer alan Trabzonspor’la oynayacağı derbi mücadelesini kazanarak, liderliğini sürdürmenin hesabını yapıyor. Trabzonspor ise Fenerbahçe’yi kendi evinde yenerek, liderlik koltuğunda oturmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Milli takımda yer alan futbolcular ise yapılan çalışmada yer almadı.

Bir süredir bireysel antrenman yapan Marcel Tisserand, kademeli olarak takımla birlikte çalışmalara başladı.

Bordo-mavili ekipte ise Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor.

Kulübün internet sitesinden paylaşılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma bölümünün arkasından mobilizasyon, core ve aktivasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

İdman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Milli oyuncuların dışında sakatlığı bulunan Serkan Asan, İsmail Köybaşı ve Abdulkadir Parmak antrenmanda yer almazken, Koita da takımdan ayrı koşu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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