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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı alınmayacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 25.02.2020 16:03 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı alınmayacak

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, mart ayı içerisinde Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı ve Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26. haftasındaki Medipol Başakşehir maçları ile ilgili güvenlik önlemleri görüşüldü.

Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor AŞ yetkilileri ile diğer kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, her iki maçla ilgili tedbirler karara bağlandı.

Toplantıda alınan karar uyarınca, 3 Mart Salı günü 20.30'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına misafir takım seyircisi alınmayacak. Misafir takım kontenjanı, ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulacak.

Her iki maçta görev alacak tüm kurum ve kuruluşlar, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Yönetmelik'te belirtilen görev ve sorumlulukları çerçevesinde hareket edecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fenerbahçe taraftar

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