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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Olaylı mücadeleden sonra herhangi bir futbolcu için açıklama yapılmadı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.03.2024 16:43
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının da yer aldığı PFDK sevkleri açıklandı. Resmi açıklamanın gelmesinin ardından herhangi bir oyuncunun sevk edilmemesi dikkat çekti.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Olaylı mücadeleden sonra herhangi bir futbolcu için açıklama yapılmadı

Olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu. Yapılan açıklamada herhangi bir futbolcu hakkında bilgi verilmedi.

İŞTE YAPILAN SEVKLER

Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareket
Fenerbahçe - Sportmenliğe aykırı hareket
Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat
Trabzonspor - Sportmenliğe aykırı hareket
Ali Koç - Sportmenliğe aykırı hareket
Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket
Ertuğrul Doğan - Sportmenliğe aykırı hareket

PFDK'YE SEVK EDİLEN DİĞER İSİMLER

Ayhan Akman - Galatasaray
Günay Güvenç - Galatasaray
Hüseyin Yücel - Beşiktaş
Serkan Reçber - Kasımpaşa

RESMİ AÇIKLAMADA YER VERİLMEDİ

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PFDK sevklerinin açıklanmasının ardından, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin herhangi bir futbolcu için karar açıklanmadı.

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