Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Olaylı mücadeleden sonra herhangi bir futbolcu için açıklama yapılmadı

Olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu. Yapılan açıklamada herhangi bir futbolcu hakkında bilgi verilmedi.

İŞTE YAPILAN SEVKLER

Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareket

Fenerbahçe - Sportmenliğe aykırı hareket

Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat

Trabzonspor - Sportmenliğe aykırı hareket

Ali Koç - Sportmenliğe aykırı hareket

Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket

Ertuğrul Doğan - Sportmenliğe aykırı hareket

PFDK'YE SEVK EDİLEN DİĞER İSİMLER

Ayhan Akman - Galatasaray

Günay Güvenç - Galatasaray

Hüseyin Yücel - Beşiktaş

Serkan Reçber - Kasımpaşa

RESMİ AÇIKLAMADA YER VERİLMEDİ

PFDK sevklerinin açıklanmasının ardından, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin herhangi bir futbolcu için karar açıklanmadı.





