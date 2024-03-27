Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Olaylı mücadeleden sonra herhangi bir futbolcu için açıklama yapılmadı

Olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu. Yapılan açıklamada herhangi bir futbolcu hakkında bilgi verilmedi.
Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareket
Fenerbahçe - Sportmenliğe aykırı hareket
Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat
Trabzonspor - Sportmenliğe aykırı hareket
Ali Koç - Sportmenliğe aykırı hareket
Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket
Ertuğrul Doğan - Sportmenliğe aykırı hareket
Ayhan Akman - Galatasaray
Günay Güvenç - Galatasaray
Hüseyin Yücel - Beşiktaş
Serkan Reçber - Kasımpaşa
PFDK sevklerinin açıklanmasının ardından, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin herhangi bir futbolcu için karar açıklanmadı.