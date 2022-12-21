Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler nereli ve kaç yaşında?

Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 24 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak. Maç, saat 19:00'da başlayacak. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve kaç yaşında?

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER'İN KARİYERİ

2013 Türkiye Kupası

2013 - 2018 3. Lig

2014 2. Lig

2014 1. Lig

2015 Süper Lig

2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

UEFA Gençlik Ligi

UEFA Avrupa Ligi

