Trabzonspor - Fenerbahçe maçının kırılma anı

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşıyor. Karşılaşmanın 13. ve 22. dakikalarında sarı kart gören sarı-lacivertlilerin savunmacısı Kim-Min Jae kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Güney Koreli futbolcunun sarı kartının ağır bir karar olduğunu düşünen taraftarlar, Şansalan'a ateş püskürdü.

ALİ ŞANSALAN GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU

Min-Jae Kim, 13. dakikada Gervinho'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Güney Koreli futbolcu 9 dakika sonra da Djaniny'e yaptığı müdahale sonrası 2. sarı karttan kırmızı gördü ve oyundan atıldı. Maçın hakemi Ali Şansalan'ın kararlarına tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada ateş püskürdü. Hakemi çok sert eleştiren taraftarlar, Ali Şansalan ismini kısa süre içinde gündemin zirvesine yerleştirdi.



