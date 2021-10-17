Trabzonspor - Fenerbahçe maçının kırılma anı

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşıyor. Karşılaşmanın 13. ve 22. dakikalarında sarı kart gören sarı-lacivertlilerin savunmacısı Kim-Min Jae kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Güney Koreli futbolcunun sarı kartının ağır bir karar olduğunu düşünen taraftarlar, Şansalan'a ateş püskürdü.
Min-Jae Kim, 13. dakikada Gervinho'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Güney Koreli futbolcu 9 dakika sonra da Djaniny'e yaptığı müdahale sonrası 2. sarı karttan kırmızı gördü ve oyundan atıldı. Maçın hakemi Ali Şansalan'ın kararlarına tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada ateş püskürdü. Hakemi çok sert eleştiren taraftarlar, Ali Şansalan ismini kısa süre içinde gündemin zirvesine yerleştirdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum