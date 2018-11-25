SPOR

Trabzonspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor'un bu akşam sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu.

Trabzonspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Haftanın maçı Trabzonspor Fenerbahçe: Ya çıkış ya çöküş! Haftanın en önemli maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde son 4 haftada 3 beraberlik 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, bugün ağırlayacağı Fenerbahçe'yi 8 yıldır yenemiyor. Son 3 resmi maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, üst üste iki galibiyetle zorlu deplasmana çıkıyor.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Yaşar Kemal Uğurlu ve Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.

PARTNERAyakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek! Ayakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek!
TFF Başkanvekili İbrahim Usta'nın annesi vefat etti TFF Başkanvekili İbrahim Usta'nın annesi vefat etti
Ali Dürüst'ün istifasında Fatih Terim detayı!Ali Dürüst'ün istifasında Fatih Terim detayı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trabzonspor fenerbahçe VAR cüneyt çakır

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın istediği yıldız İstanbul'da

Galatasaray'ın istediği yıldız İstanbul'da

Derbi öncesi G.Saray'a ceza şoku! Serdar Aziz yandı

Derbi öncesi G.Saray'a ceza şoku! Serdar Aziz yandı

Ankaragücü maçında Şenol Güneş'e yabancı madde atıldı

Ankaragücü maçında Şenol Güneş'e yabancı madde atıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Maç lazların o zaman Cüneyt FB düşmanı.
Garantiye gitmişler
demek şike yapacak hakem belli olmuş talimatı DEMİRÖREN DEN ALMIŞTIR.HADİ HAYIRLISI
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivassspor 1 - 1 Çaykur Rizespor

Sivassspor 1 - 1 Çaykur Rizespor

Trabzonspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trabzonspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

TFF Başkanvekili İbrahim Usta'nın annesi vefat etti

TFF Başkanvekili İbrahim Usta'nın annesi vefat etti

Ali Dürüst'ün istifasında Fatih Terim detayı!

Ali Dürüst'ün istifasında Fatih Terim detayı!

Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş

Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş

Alanyaspor 5 - 0 Kayserispor

Alanyaspor 5 - 0 Kayserispor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.