Trabzonspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Haftanın maçı Trabzonspor Fenerbahçe: Ya çıkış ya çöküş! Haftanın en önemli maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde son 4 haftada 3 beraberlik 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, bugün ağırlayacağı Fenerbahçe'yi 8 yıldır yenemiyor. Son 3 resmi maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, üst üste iki galibiyetle zorlu deplasmana çıkıyor.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Yaşar Kemal Uğurlu ve Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.

