Trabzonspor, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusunu istiyor! Abdullah Avcı'dan Ertuğrul Doğan'a sürpriz talep...

Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı gözünü Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi'ye dikti. Başkan Ertuğrul Doğan'a durumu ileten Avcı şimdilik beklemeye geçti.

MİCHY BATSHUAYİ'Yİ İSTİYOR

Gelecek sezon şampiyonluğa oynamayı hedefleyen Trabzonspor'da ilk hedef Paul Onuachu'nun kadroda tutulması. Eğer bu plan gerçekleşmezse rota Batshuayi'ye çevrilecek. Abdullah Avcı'nın çok istediği golcü oyuncu için henüz görüşme yapılmadı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Batshuayi için Fenerbahçe'nin elinde 1 yıl opsiyon bulunuyor. Henüz bu opsiyonun kullanılmaması Trabzonspor'u bu transferde bir hayli iştahlandırıyor...





