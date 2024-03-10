SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusunu istiyor! Abdullah Avcı'dan Ertuğrul Doğan'a sürpriz talep...

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusunu istiyor! Abdullah Avcı'dan Ertuğrul Doğan'a sürpriz talep...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.03.2024 16:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da şimdiden gelecek senenin planları yapılmaya başlandı. Abdullah Avcı ve kulübün başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı toplantıda forvet transferi için fikir birliğine vardı.

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusunu istiyor! Abdullah Avcı'dan Ertuğrul Doğan'a sürpriz talep...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı gözünü Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi'ye dikti. Başkan Ertuğrul Doğan'a durumu ileten Avcı şimdilik beklemeye geçti.

MİCHY BATSHUAYİ'Yİ İSTİYOR

f6ee23f558e74be39a1a8ff4594c38af

Gelecek sezon şampiyonluğa oynamayı hedefleyen Trabzonspor'da ilk hedef Paul Onuachu'nun kadroda tutulması. Eğer bu plan gerçekleşmezse rota Batshuayi'ye çevrilecek. Abdullah Avcı'nın çok istediği golcü oyuncu için henüz görüşme yapılmadı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

michy-batshuayi-fenerbahce-1703143231-124670

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Batshuayi için Fenerbahçe'nin elinde 1 yıl opsiyon bulunuyor. Henüz bu opsiyonun kullanılmaması Trabzonspor'u bu transferde bir hayli iştahlandırıyor...

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Abdülkerim Bardakcı ile yollar ayrılıyorAbdülkerim Bardakcı ile yollar ayrılıyor
Mertens'e amatör küme takımı teklif yaptı!Mertens'e amatör küme takımı teklif yaptı!
Merih Demiral'ın son halini görenler tanıyamadı!Merih Demiral'ın son halini görenler tanıyamadı!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Michy Batshuayi fenerbahçe sezon kulübün
En Çok Okunan Haberler
AK Partili isim kazada ölmemiş

AK Partili isim kazada ölmemiş

O kız şimdilerde okulu bıraktı ve uyuşturucuya başladı...

O kız şimdilerde okulu bıraktı ve uyuşturucuya başladı...

Dani Alves intihar mı etti? Abisinden son dakika açıklaması geldi!

Dani Alves intihar mı etti? Abisinden son dakika açıklaması geldi!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, lig lideri Leicester City ile 2-2 berabere kaldı!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, lig lideri Leicester City ile 2-2 berabere kaldı!

Fatih Karagümrük'ün yeni hocası belli oldu

Fatih Karagümrük'ün yeni hocası belli oldu

Göksel'den Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın iddialarına yanıt!

Göksel'den Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın iddialarına yanıt!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.