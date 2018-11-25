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U21 derbisinde yumruklar konuştu!

FUTBOL HABERLERİ  | 25.11.2018 16:22 | Son Güncelleme

Trabzonspor U21 - Fenerbahçe U21 maçı sırasında kaçan penaltı sonrası, bordo mavili taraftarlar Fenerbahçeli genç kaleciye sevincinden ötürü tepki gösterdi. Artan tansiyon sonrası maçın 90+3. dakikasında iki takım futbolcuları yumruk yumruğa birbirine girdi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan U21 karşılaşmasında futbolcular arasında kavga yaşandı.

Trabzonspor U21 Takımı bugün saat 13.00’da Fenerbahçe U21 Takımı ile Kadir Özcan Gençlik ve Geliştirme Merkezi’nde karşı karşıya geldi. 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın 52. dakikasında Trabzonspor'un kaçırdığı penaltı vuruşundan sonrası kale arkasındaki taraftarlarla Fenerbahçe kalecisi Abdullah Yiğiter arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Karşılaşmanın 90+3 dakikasında ise, sarı-lacivertli takımın kalecisi Abdullah ile bordo-mavili futbolcu arasında gerginlik oldu. Her iki takımın futbolcularının karıştığı olayda Trabzonspor’dan Koray Kılınç, Behlül Aydın, Ali Osman Karpanoğlu, Fenerbahçe’den ise Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli kırmızı kart gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor U21 Fenerbahçe U21

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
gene fener gene pislik. ama gene cezaları rakip yer
Bütün pisliğin bir ucunda hep mi fener olur arkadaş ya... Ne pis bir camiasınız kardeşim siz
Trabzon aynı zorba ulan dereağzında güle oynaya gelip gidiyorsunuz yendiğinizde bile tek olay olmuyor hazımsız magandalar
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