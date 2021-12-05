YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın forveti Kouassi ile anlaştı

Trabzonspor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın forveti Kouassi ile anlaştı

05.12.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan: - "Kouassi'yi inşallah hafta içinde Trabzon'a getireceğiz"

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi hafta içinde Trabzon'a getirmeyi planladıklarını söyledi.

Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Doğan, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensipte anlaşmaya vararak Trabzon'a davet ettiklerini belirterek, "Bu hafta inşallah Trabzon'a getireceğiz. Milli takımının oyuncusu, hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yasak aşk söylentileri çıkmıştı! Aşklarını ilan ettiler Yasak aşk söylentileri çıkmıştı! Aşklarını ilan ettiler
Her yeri kapladı, sürücüler ilerleyemediHer yeri kapladı, sürücüler ilerleyemedi
Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladıTrabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor

Trabzon Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:24
Öğle
12:17
İkindi
14:39
Akşam
17:00
Yatsı
18:26

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazartesi

Emin Eczanesi
Ortahisar
Emin Eczanesi
Ortahisar
Emin Eczanesi
Ortahisar
Emin Eczanesi
Ortahisar
Emin Eczanesi
Ortahisar
Emin Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.