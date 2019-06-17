SPOR

Trabzonspor Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.06.2019 13:32 | Son Güncelleme

Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Eskişehirspor'un sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve maliyeti az, ayrıca genç oyunculara yönelen Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşma sağladı.

2018-19 sezonunda Eskişehirspor forması giyen ve sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek Fıratcan ile anlaşmaya varan bordo-mavililerin bugün genç futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirmesi ve ardından da resmi olarak transferin açıklanması bekleniyor.

Fıratcan Üzüm, 2018-19 sezonunda Spor Toto 1’inci Lig’de Eskişehirspor forması ile 21 maçta görev yapıp, 1 de gol kaydetmişti.

PARTNERBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlarBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlar
'Gönüllerin şampiyonu olduk''Gönüllerin şampiyonu olduk'
Ağaoğlu'ndan Yusuf ve Abdulkadir açıklamasıAğaoğlu'ndan Yusuf ve Abdulkadir açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fıratcan Üzüm

En Çok Okunan Haberler

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Beşiktaş transferi bitirdi!

Beşiktaş transferi bitirdi!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

F.Bahçe teklif yaptı! Devlerle yarışıyor

F.Bahçe teklif yaptı! Devlerle yarışıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Trabzonspor'dan transfer

Trabzonspor'dan transfer

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yusuf ve Abdülkadir için karar verildi

Yusuf ve Abdülkadir için karar verildi

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da 2019/20 sezonu kombine satışları başladı

Trabzon'da kombineler satışa çıktı

Trabzonspor Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor'dan sürpriz transfer

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor gönüllerin şampiyonu oldu

'Gönüllerin şampiyonu olduk'

Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf ve Abdulkadir açıklaması

Ağaoğlu'ndan Yusuf ve Abdulkadir açıklaması

Göztepe Rodallega yarışına girdi

Göztepe Rodallega yarışına girdi

Sadi Tekelioğlu: Yusuf ve Abdülkadir çare olacaksa satılmalı

Yusuf ve Abdülkadir çare olacaksa satılmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.