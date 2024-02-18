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Trabzonspor fırtınası İstanbul'da da esti! Enis Destan ve Trezeguet galibiyeti getirdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.02.2024 18:05 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

Trabzonspor fırtınası İstanbul'da da esti! Enis Destan ve Trezeguet galibiyeti getirdi
Trezeguet

Trezeguet

MSR Mısır
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında, Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor kıyasıya bir mücadelede karşı karşıya geldi.

TREZEGUET VE ENİS DESTAN FIRTINASI

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Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı. Bordo-mavililerin gollerini 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan kaydetti.

MEUNIER ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR

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Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, bordo-mavili çıktığı 3. resmi maçında da asist yapmayı başardı. Pendikspor maçında da Enis Destan'a asist yapan yıldız oyuncu toplamda 3 maçta 3. asiste ulaştı.

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