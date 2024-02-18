Trabzonspor fırtınası İstanbul'da da esti! Enis Destan ve Trezeguet galibiyeti getirdi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında, Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor kıyasıya bir mücadelede karşı karşıya geldi.
Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı. Bordo-mavililerin gollerini 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan kaydetti.
Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, bordo-mavili çıktığı 3. resmi maçında da asist yapmayı başardı. Pendikspor maçında da Enis Destan'a asist yapan yıldız oyuncu toplamda 3 maçta 3. asiste ulaştı.