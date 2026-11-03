SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

Trabzonspor - Freiburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trabzonspor, Freiburg ile 5 Kasım 2026'da önemli bir maça çıkıyor. İki takımın son form durumları ve eksik oyuncuları dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Trabzonspor - Freiburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Trabzonspor
Perşembe 20:45
05.11.2026
Freiburg
Stadyum: Papara Park Yayın: TRT 1

Trabzonspor ile Freiburg, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Papara Park'ta UEFA Konferans Ligi mücadelesine çıkıyor.

Trabzonspor, son dönemdeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Freiburg ise zorlu bir dönemden geçiyor.

Lig Durumu

Trabzonspor

3. Trendyol Süper Lig
O
10
G
7
B
1
M
2
P
22
24
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+16
Averaj

Freiburg

3. Almanya Bundesliga Ligi
O
8
G
5
B
1
M
2
P
16
18
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+8
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Trabzonspor 24 / 8
Freiburg 18 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

Trabzonspor İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
5 / 0 / 0
Gol
15 – 1
Freiburg Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 1 / 1
Gol
6 – 5

Trabzonspor (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 6 gol atıp 2 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 15 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 22 puanla 3. sırada.

Freiburg (UEFA Konferans Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 7 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 16 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Trabzonspor G G G G G

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
  • 26.10.2026 Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
  • 22.10.2026 Trabzonspor 2-0 Hearts UEFA Konferans Ligi G
  • 19.10.2026 Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G
  • 15.10.2026 KuPS 2-4 Trabzonspor UEFA Konferans Ligi G
Freiburg G M M G B

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Augsburg 1-2 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi G
  • 28.10.2026 Freiburg 3-2 Vfl Wolfsburg Almanya Federasyon Kupası G
  • 25.10.2026 Freiburg 1-3 Bayern Münih Almanya Bundesliga Ligi M
  • 22.10.2026 Monaco 3-0 Freiburg UEFA Konferans Ligi M
  • 18.10.2026 Bayer Leverkusen 2-1 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 2 maçta 2 galibiyet aldı ve 6 gol attı. Evinde son 5 maçını kazanarak formunu pekiştirdi; toplamda 15 gol atıp 3 gol yedi. Freiburg ise geçen haftaki maçında Augsburg'u 2-1 mağlup etti ancak genel olarak 5 son maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Eksik Oyuncular

Trabzonspor

9 eksik
Franculino Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Ali Habeşoğlu Yok Statü Gereği
Cihan Çanak Yok Statü Gereği
Arseniy Batagov Sakat Adale Problemi
Ruslan Malinovskyi Sakat Diz Sakatlığı
Metehan Mimaroğlu Yok Statü Gereği
Umut Nayir Yok Statü Gereği
Okay Yokuşlu Yok Statü Gereği
Sidny Lopes Cabral Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Freiburg

1 eksik
Florent Muslija Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

Trabzonspor kadrosunda Franculino (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Ali Habeşoğlu (Yok - Statü Gereği), Cihan Çanak (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Metehan Mimaroğlu (Yok - Statü Gereği), Umut Nayir (Yok - Statü Gereği), Okay Yokuşlu (Yok - Statü Gereği) ve Sidny Lopes Cabral (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Freiburg kadrosunda Florent Muslija (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Mohamed Salah Mohamed Salah Trabzonspor 8 Gol 3 Asist
Ernest Muci Ernest Muci Trabzonspor 3 Gol 6 Asist
Franculino Trabzonspor 4 Gol 2 Asist
Noah Saviolo Noah Saviolo Trabzonspor 2 Gol 1 Asist
Igor Matanovic Igor Matanovic Freiburg 4 Gol 1 Asist
Yuito Suzuki Yuito Suzuki Freiburg 4 Gol 0 Asist
Derry Scherhant Freiburg 2 Gol 2 Asist
Maximilian Eggestein Maximilian Eggestein Freiburg 3 Gol 0 Asist

Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Ernest Muci. Freiburg kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Igor Matanovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Derry Scherhant.

Sıkça Sorulan Sorular
Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman?

5 Kasım 2026 tarihinde.

Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta?

20:45'te başlayacak.

Trabzonspor - Freiburg maçı hangi kanalda?

Maç TRT 1 kanalında yayınlanacak.

Trabzonspor - Freiburg maçında hangi oyuncular eksik?

Trabzonspor'da Franculino, Ali Habeşoğlu, Cihan Çanak, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve Sidny Lopes Cabral, Freiburg'da ise Florent Muslija eksik.

Trabzonspor ve Freiburg'un ligde kaç puanı var?

Trabzonspor 22 puanla 3. sırada, Freiburg ise 16 puanla 3. sırada.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa iddialarına yanıt!Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa iddialarına yanıt!
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki stadı için dikkat çeken plan! İşte o projeFenerbahçe'nin Kadıköy'deki stadı için dikkat çeken plan! İşte o proje
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Son ankette zirve değişti

Son ankette zirve değişti

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.