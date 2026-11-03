Trabzonspor - Freiburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trabzonspor ile Freiburg, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Papara Park'ta UEFA Konferans Ligi mücadelesine çıkıyor.
Trabzonspor, son dönemdeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Freiburg ise zorlu bir dönemden geçiyor.
Trabzonspor (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 6 gol atıp 2 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 15 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 22 puanla 3. sırada.
Freiburg (UEFA Konferans Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 7 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 16 puanla 3. sırada.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 2 maçta 2 galibiyet aldı ve 6 gol attı. Evinde son 5 maçını kazanarak formunu pekiştirdi; toplamda 15 gol atıp 3 gol yedi. Freiburg ise geçen haftaki maçında Augsburg'u 2-1 mağlup etti ancak genel olarak 5 son maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Trabzonspor kadrosunda Franculino (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Ali Habeşoğlu (Yok - Statü Gereği), Cihan Çanak (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Metehan Mimaroğlu (Yok - Statü Gereği), Umut Nayir (Yok - Statü Gereği), Okay Yokuşlu (Yok - Statü Gereği) ve Sidny Lopes Cabral (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Freiburg kadrosunda Florent Muslija (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Ernest Muci. Freiburg kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Igor Matanovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Derry Scherhant.
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