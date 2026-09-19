Trabzonspor - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trabzonspor ile Galatasaray, 19 Eylül 2026 saat 20:00'de Papara Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, Trendyol Süper Lig'in üst sıralarındaki yerlerini belirlemek için mücadele edecek. Takımların güncel formları ve eksikleri maçın sonucunu etkileyebilir.
Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi.
Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 13 gol atıp 6 gol yedi.
Galatasaray, son beş maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek formda bir görüntü sergiliyor. Trabzonspor ise aynı dönemde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle mücadele ediyor.
Trabzonspor kadrosunda Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Arseniy Batagov (Sakat - Diz Sakatlığı), Batista Mendy (Yok - Statü Gereği), Benjamin Bouchouari (Yok - Statü Gereği) ve Tim Jabol-Folcarelli (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.
Galatasaray kadrosunda Günay Güvenç (Sakat - Adale Yırtığı), Mario Lemina (Sakat - Kasığından Sakat), Victor Osimhen (Sakat - Kasığından Sakat), Wilfried Singo (Sakat - Adale Problemi) ve Kaan Ayhan (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.
Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ernest Muci. Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Trabzonspor 1, Galatasaray 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor 3, Galatasaray 10 gol attı.