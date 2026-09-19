Trabzonspor - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Trabzonspor 4 - 0 MS Galatasaray

Trabzonspor ile Galatasaray, 19 Eylül 2026 saat 20:00'de Papara Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Trendyol Süper Lig'in üst sıralarındaki yerlerini belirlemek için mücadele edecek. Takımların güncel formları ve eksikleri maçın sonucunu etkileyebilir.

Lig Durumu Trabzonspor 9. Trendyol Süper Lig O 5 G 2 B 1 M 2 P 7 9 Attığı Gol 5 Yediği Gol +4 Averaj Galatasaray 1. Trendyol Süper Lig O 5 G 4 B 1 M 0 P 13 13 Attığı Gol 6 Yediği Gol +7 Averaj Gol Durumu (Toplam) Trabzonspor 9 / 5 Galatasaray 13 / 6 İç Saha / Deplasman Performansı T Trabzonspor İç saha Oynanan Maç 2 G / B / M 2 / 0 / 0 Gol 7 – 1 G Galatasaray Deplasman Oynanan Maç 2 G / B / M 2 / 0 / 0 Gol 7 – 2

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi.

Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 13 gol atıp 6 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Trabzonspor M G M G B tüm kulvarlar Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Ferencvaros 4-0 Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi M

Trabzonspor 2-1 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G Galatasaray G G G G B tüm kulvarlar Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Sporting Lizbon 3-1 Galatasaray Şampiyonlar Ligi M

İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 3-2 Göztepe Trendyol Süper Lig G

Erzurumspor FK 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Galatasaray, son beş maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek formda bir görüntü sergiliyor. Trabzonspor ise aynı dönemde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle mücadele ediyor.

Eksik Oyuncular Trabzonspor 6 eksik Okay Yokuşlu Ruslan Malinovskyi Arseniy Batagov Batista Mendy Benjamin Bouchouari Tim Jabol-Folcarelli Galatasaray 5 eksik Günay Güvenç Mario Lemina Victor Osimhen Wilfried Singo Kaan Ayhan

Trabzonspor kadrosunda Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Arseniy Batagov (Sakat - Diz Sakatlığı), Batista Mendy (Yok - Statü Gereği), Benjamin Bouchouari (Yok - Statü Gereği) ve Tim Jabol-Folcarelli (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.

Galatasaray kadrosunda Günay Güvenç (Sakat - Adale Yırtığı), Mario Lemina (Sakat - Kasığından Sakat), Victor Osimhen (Sakat - Kasığından Sakat), Wilfried Singo (Sakat - Adale Problemi) ve Kaan Ayhan (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Mohamed Salah Trabzonspor 4 Gol 1 Asist Ernest Muci Trabzonspor 1 Gol 2 Asist Paul Onuachu Trabzonspor 2 Gol 0 Asist Noah Saviolo Trabzonspor 1 Gol 0 Asist Victor Osimhen Galatasaray 6 Gol 2 Asist Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 2 Asist Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist Ismail Jakobs Galatasaray 0 Gol 1 Asist

Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ernest Muci. Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara.

İkili Rekabet 1 Trabzonspor 1 Beraberlik 3 Galatasaray Trabzonspor 2-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig

Galatasaray 4-1 Trabzonspor Turkcell Süper Kupa

Galatasaray 0-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Galatasaray 3-0 Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor 0-2 Galatasaray Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Trabzonspor 1, Galatasaray 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor 3, Galatasaray 10 gol attı.

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