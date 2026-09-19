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Trabzonspor - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trabzonspor ile Galatasaray, 19 Eylül 2026 saat 20:00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Trabzonspor - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Trabzonspor
4 - 0
MS
Galatasaray
Stadyum: Papara Park Yayın: beIN Sports Hakem: Batuhan Kolak

Trabzonspor ile Galatasaray, 19 Eylül 2026 saat 20:00'de Papara Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Trendyol Süper Lig'in üst sıralarındaki yerlerini belirlemek için mücadele edecek. Takımların güncel formları ve eksikleri maçın sonucunu etkileyebilir.

Lig Durumu

Trabzonspor

9. Trendyol Süper Lig
O
5
G
2
B
1
M
2
P
7
9
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+4
Averaj

Galatasaray

1. Trendyol Süper Lig
O
5
G
4
B
1
M
0
P
13
13
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+7
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Trabzonspor 9 / 5
Galatasaray 13 / 6

İç Saha / Deplasman Performansı

Trabzonspor İç saha
Oynanan Maç
2
G / B / M
2 / 0 / 0
Gol
7 – 1
Galatasaray Deplasman
Oynanan Maç
2
G / B / M
2 / 0 / 0
Gol
7 – 2

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi.

Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 13 gol atıp 6 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Trabzonspor M G M G B

tüm kulvarlar

  • 12.09.2026 Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G
  • 31.08.2026 Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M
  • 27.08.2026 Ferencvaros 4-0 Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi M
  • 23.08.2026 Trabzonspor 2-1 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G
Galatasaray G G G G B

tüm kulvarlar

  • 13.09.2026 Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G
  • 09.09.2026 Sporting Lizbon 3-1 Galatasaray Şampiyonlar Ligi M
  • 04.09.2026 İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray Trendyol Süper Lig G
  • 29.08.2026 Galatasaray 3-2 Göztepe Trendyol Süper Lig G
  • 21.08.2026 Erzurumspor FK 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Galatasaray, son beş maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek formda bir görüntü sergiliyor. Trabzonspor ise aynı dönemde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle mücadele ediyor.

Eksik Oyuncular

Trabzonspor

6 eksik
Okay Yokuşlu Sakat Kıkırdak Sakatlığı
Ruslan Malinovskyi Sakat Diz Sakatlığı
Arseniy Batagov Sakat Diz Sakatlığı
Batista Mendy Yok Statü Gereği
Benjamin Bouchouari Yok Statü Gereği
Tim Jabol-Folcarelli Sakat Menisküs Problemi

Galatasaray

5 eksik
Günay Güvenç Sakat Adale Yırtığı
Mario Lemina Sakat Kasığından Sakat
Victor Osimhen Sakat Kasığından Sakat
Wilfried Singo Sakat Adale Problemi
Kaan Ayhan Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı

Trabzonspor kadrosunda Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Arseniy Batagov (Sakat - Diz Sakatlığı), Batista Mendy (Yok - Statü Gereği), Benjamin Bouchouari (Yok - Statü Gereği) ve Tim Jabol-Folcarelli (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.

Galatasaray kadrosunda Günay Güvenç (Sakat - Adale Yırtığı), Mario Lemina (Sakat - Kasığından Sakat), Victor Osimhen (Sakat - Kasığından Sakat), Wilfried Singo (Sakat - Adale Problemi) ve Kaan Ayhan (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Mohamed Salah Mohamed Salah Trabzonspor 4 Gol 1 Asist
Ernest Muci Ernest Muci Trabzonspor 1 Gol 2 Asist
Paul Onuachu Paul Onuachu Trabzonspor 2 Gol 0 Asist
Noah Saviolo Noah Saviolo Trabzonspor 1 Gol 0 Asist
Victor Osimhen Victor Osimhen Galatasaray 6 Gol 2 Asist
Gabriel Sara Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 2 Asist
Lucas Torreira Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist
Ismail Jakobs Ismail Jakobs Galatasaray 0 Gol 1 Asist

Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ernest Muci. Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara.

İkili Rekabet
1 Trabzonspor
1 Beraberlik
3 Galatasaray
  • 04.04.2026 Trabzonspor 2-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig
  • 05.01.2026 Galatasaray 4-1 Trabzonspor Turkcell Süper Kupa
  • 01.11.2025 Galatasaray 0-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig
  • 14.05.2025 Galatasaray 3-0 Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
  • 10.05.2025 Trabzonspor 0-2 Galatasaray Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Trabzonspor 1, Galatasaray 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor 3, Galatasaray 10 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman?

19 Eylül 2026'da.

Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

20:00'de.

Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

beIN Sports'ta.

Trabzonspor - Galatasaray maçında hangi oyuncular eksik?

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi, Arseniy Batagov, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli; Galatasaray'da Günay Güvenç, Mario Lemina, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Kaan Ayhan eksik.

Trabzonspor ve Galatasaray'ın ligde kaç puanı var?

Trabzonspor'un 7, Galatasaray'ın 13 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray
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