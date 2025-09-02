Trabzonspor Galatasaray'a gönderdiği Uğurcan Çakır'ın yerini Konyaspor'un file bekçisi Deniz Ertaş ile doldurdu! Resmi açıklama geldi...

Trabzonspor'un ve A Milli Takımımızın file bekçisi Uğurcan Çakır, Galatasaray ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki file bekçisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Cİmbom'dan gelen transfer teklifini değerlendirmek istediğini ifade etmişti.

ARAYIŞLAR BAŞLAMIŞTI

Transfer sezonun bitmesine kısa bir süre kala bordo-mavili kurmaylar, Uğurcan Çakır'ın yerini doldurmak için çalışmalara hemen başladı.

YENİ KALECİ BELLİ OLDU

Bordo-mavililer çok kısa süre içerisinde yeni kalecisini buldu. Konyaspor, kaleci Deniz Ertaş için Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.