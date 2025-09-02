SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor Galatasaray'a gönderdiği Uğurcan Çakır'ın yerini Konyaspor'un file bekçisi Deniz Ertaş ile doldurdu! Resmi açıklama geldi...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ayrılığının ardından yeni kaleci arayışları hız kazanırken Bordo-mavili ekibin yeni kalecisi büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Galatasaray'a gönderdiği Uğurcan Çakır'ın yerini Konyaspor'un file bekçisi Deniz Ertaş ile doldurdu! Resmi açıklama geldi...
Berker İşleyen
Deniz Ertaş

Deniz Ertaş

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor'un ve A Milli Takımımızın file bekçisi Uğurcan Çakır, Galatasaray ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki file bekçisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Cİmbom'dan gelen transfer teklifini değerlendirmek istediğini ifade etmişti.

ARAYIŞLAR BAŞLAMIŞTI

Trabzonspor Galatasaray a gönderdiği Uğurcan Çakır ın yerini Konyaspor un file bekçisi Deniz Ertaş ile doldurdu! Resmi açıklama geldi... 1

Transfer sezonun bitmesine kısa bir süre kala bordo-mavili kurmaylar, Uğurcan Çakır'ın yerini doldurmak için çalışmalara hemen başladı.

YENİ KALECİ BELLİ OLDU

Trabzonspor Galatasaray a gönderdiği Uğurcan Çakır ın yerini Konyaspor un file bekçisi Deniz Ertaş ile doldurdu! Resmi açıklama geldi... 2

Bordo-mavililer çok kısa süre içerisinde yeni kalecisini buldu. Konyaspor, kaleci Deniz Ertaş için Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlkay Gündoğan Galatasaray'da! İşte ilk görüntüler...İlkay Gündoğan Galatasaray'da! İşte ilk görüntüler...
Lookman için 'Osimhen' formülü: Saatler kala teklif yapıldıLookman için 'Osimhen' formülü: Saatler kala teklif yapıldı
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
uğur gibi altyapıya baksa çok iyi kaleciler var Uğurcan dan 5 misli daha iyi olan kaleciler hemde
küçük takım ts
onuralp neyinize yetmiyor paralari sacin savurun yazik gunah
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı, CHP'den jet karar geldi

Son dakika | CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı, CHP'den jet karar geldi

Bir köy tamamen yok oldu: 1000 ölü!

Bir köy tamamen yok oldu: 1000 ölü!

İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

Lookman için 'Osimhen' formülü: Saatler kala teklif yapıldı

Lookman için 'Osimhen' formülü: Saatler kala teklif yapıldı

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.