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Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

20.01.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda 23 Ocak Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon, ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Hastalığı geçen Nwakaeme antrenmanlara başlarken Djaniny'in takımdan ayrı, Hamsik'in ise kondisyon salonunda çalıştığı öğrenildi. Milli takım kampındaki Kouassi ile sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Trondsen'in de idmana katılmadığı bildirildi.

Yarını izinli olarak geçirecek bordo-mavililer, 22 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

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